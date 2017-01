Avianca Brasil diz que primeiro A320Neo será entregue em 10 de outubro

SÃO PAULO (Reuters) - A Avianca Brasil afirmou neste quarta-feira que a primeira aeronave Airbus A320Neo a ser incorporada na frota da companhia será entregue em 10 de outubro, dentro do plano estratégico da empresa, que prevê ainda a entrega de mais um avião do mesmo modelo até o fim do ano.

De acordo com o presidente do conselho de administração da companhia aérea, José Efromovich, a Avianca Brasil é a primeira empresa do setor a operar A320neo na América do Sul.

Em julho, a Synergy Aerospace Corporation, maior acionista do grupo Avianca, anunciou acordo com a Airbus para compra de 62 aviões A320neo, em uma transação avaliada em cerca de 6,7 bilhões de dólares segundo preços de tabela do avião.

A informação sobre a chegada da aeronave foi dada em coletiva à imprensa nesta quarta-feira em que a Avianca Brasil anunciou que passará a oferecer acesso à internet em seus aviões, em serviço realizado em parceria com a Global Eagle Entertainment (GEE).

O serviço de conectividade será gratuito durante os três primeiros meses, quando a empresa fará pesquisas junto a passageiros. Ainda conforme a Avianca, a modificação das aeronaves será feita gradualmente, com o serviço ficando disponível em 80 por cento da frota até o final de 2017. A empresa não informou o valor que pretende cobrar pelo acesso após o período de teste.