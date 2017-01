Calendário da F1 deixa dúvidas sobre Brasil, Alemanha e Canadá para 2017

LONDRES (Reuters) - As corridas de Fórmula 1 no Brasil, Alemanha e Canadá foram colocadas como sujeitas a confirmação em um calendário provisório de 21 provas para 2017, publicado pelo órgão que controla a categoria, nesta quarta-feira.

A Alemanha permanece incerta devido à relutância de Hockenheim de sediar um GP, a não ser em anos alternados, e a falta de acordo com Nuerburgring. A prova no país foi retirada em 2015.

O chefe comercial da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, também tem pressionado por melhorias no circuito de Montreal Gilles Villeneuve, cujo contrato terá que ser renovado no próximo ano, e na pista de Interlagos, em São Paulo.

"A Organização do Grande Prêmio Brasil tomou conhecimento, com surpresa, do calendário 2017 da F1", afirmou em comunicado. "Existe um contrato em vigor até 2020, todas as providências serão cumpridas, como tem sido nos últimos 45 anos."