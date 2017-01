Manifestantes acusam polícia da Califórnia de assassinar negro desarmado

No tiroteio mais recente, dois policiais responderam a chamados sobre um afro-norte-americano na casa dos 30 anos que caminhava em meio ao trânsito e "que parecia for a de si", de acordo com a polícia de El Cajon, cidade de cerca de 100 mil habitantes a aproximadamente 24 quilômetros ao nordeste de São Diego.

Dias antes, em Charlotte, na Carolina do Norte, e em Tulsa, no Oklahoma, a polícia matou negros a tiros, desencadeando manifestações contra o preconceito racial nas forças policiais dos EUA e exigências de mais responsabilização de policiais.

A polícia disse que em seguida Olango puxou um objeto do bolso de frente da calça, juntou as mãos e as estendeu na direção de um policial "no que pareceu ser uma postura de disparo". Continuação...