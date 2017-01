Índice europeu termina estável com farmacêuticas ofuscando alta do petróleo

LONDRES (Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 fechou estável nesta quinta-feira, com as perdas entre as farmacêuticas compensando os ganhos do setor de energia após acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para reduzir a produção, enquanto o Commerzbank caiu após o banco alemão congelar os pagamentos de dividendos.