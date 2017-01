Autoridades retiram pessoas de Guantánamo e ilhas no Haiti antes de furacão

O Haiti também começou a retirar por barco moradores de ilhas devido à chegada do furacão Matthew, que ameaça causar grandes danos, com ventos que chegam a 240 quilômetros por hora.

Simultaneamente, a tempestade deve chegar ao sul do Haiti, causando possivelmente 101 centímetros de chuvas, contra 64 centímetros na Jamaica. É possível que haja perigosos deslizamentos de terra e enchentes, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

O porta-voz do Ministério do Interior do Haiti, Albert Moulion, afirmou que as autoridades iniciaram a retirada voluntária de moradores de pequenas ilhas no sul do país.