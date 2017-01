Braskem diz que iniciou discussões com EUA sobre denúncias de irregularidades

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem informou nesta segunda-feira que iniciou discussões com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Securities and Exchange Commission (SEC, órgão regulador do mercado de capitais norte-americano) acerca das denúncias de irregularidades surgidas no âmbito da operação Lava Jato.

A petroquímica disse esperar que as discussões resultem em negociações formais de acordo e na resolução das denúncias de irregularidades no âmbito do processo de investigação interna independente instaurado em março de 2015, conforme fato relevante.

Além dos diálogos com o Departamento de Justiça dos EUA e a SEC, a companhia informou que pretende iniciar tratativas simultâneas no Brasil com o mesmo objetivo.

A Braskem disse acreditar que "eventual acordo com as autoridades poderá resultar em obrigações pecuniárias materiais, além de outras possíveis sanções e/ou obrigações de natureza não pecuniária".

A empresa afirmou que "tendo em vista a natureza desse tipo de negociação, não é possível prever a sua duração ou o seu resultado final".

A petroquímica é alvo de ação coletiva nos EUA que alega que a Braskem fez declarações falsas ou deixou de divulgar a existência de pagamentos ilícitos.