Japonesa Sompo vai comprar seguradora Endurance Specialty dos EUA por US$6,3 bi

TÓQUIO/WASHINGTON (Reuters) - A seguradora japonesa Sompo Holdings anunciou nesta quarta-feira que vai comprar a seguradora norte-americana Endurance Specialty Holdings por 6,3 bilhões de dólares, a mais recente operação de uma série de aquisições por parte das seguradoras carentes de crescimento no Japão.

As companhias de seguros do Japão foram comprando agressivamente empresas dos Estados Unidos, anunciando uma série de acordos multibilionários, conforme procuram crescer para além de um mercado interno que está amadurecendo rapidamente --com exceção da Sompo, que não tinha uma posição significativa nos EUA.