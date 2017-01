Tufão Chaba afeta portos e fábricas e deixa ao menos 3 mortos na Coreia do Sul

Por Yun Hwan Chae

SEUL (Reuters) - O tufão Chaba se abateu sobre partes da Coreia do Sul com ventos violentos e chuvas fortes nesta quarta-feira, matando ao menos três pessoas, inundando o principal porto e instalações industriais do país e chegando a interromper a produção em algumas fábricas.

A tempestade atingiu a ilha de Jeju de terça para quarta-feira e uma pessoa foi dada como desaparecida em meio à falta de luz generalizada e aos danos a casas e outras construções. Vinte e seis voos que conectam a ilha turística ao continente e à China foram cancelados.

O porto da cidade de Busan ficou fechado pelo segundo dia enquanto o Chaba passava e rumava para o leste, seguindo para o Japão. Uma autoridade do maior porto do país disse que a expectativa é reabrir as operações ainda nesta quarta-feira.

A atividade nas duas fábricas da Hyundai Motor na cidade de Ulsan, que produz os sedãs Accent e os utilitários Santa Fe, foi suspensa por causa do "influxo de água", informou a porta-voz da empresa.

As operações também foram suspensas em alguns estaleiros ao longo do litoral sul, entre eles o da Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering na cidade de Geoje , relatou a agência de notícias Yonhap.

Cinco pessoas morreram em Busan e Ulsan, segundo reportagens. O Ministério da Proteção e Segurança Pública estimou o saldo de mortes em três pessoas e mencionou três desaparecidos.

Imagens de televisão mostraram grandes inundações em partes de Ulsan e Busan, carros e edifícios parcialmente submersos e ondas causadas pela elevação das águas atingindo blocos de apartamentos perto da costa.

Mais de 80 voos no Aeroporto de Gimhae, que serve Busan, foram cancelados, disse um funcionário do aeroporto. O serviço de trem bala KTX também foi interrompido no sul.