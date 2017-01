Mais de 4.650 imigrantes são salvos e 28 morrem em tentativa de chegar à Itália

A guarda costeira não deu detalhes sobre as mortes nem sobre as nacionalidades das pessoas salvas.

Os imigrantes são levados à Itália, onde autoridades do país e da União Europeia trabalham juntas para identificar e tirar impressões digitais dos postulantes a asilo. A lei europeia diz que os imigrantes devem permanecer no país do bloco pelo qual entraram, e a Itália está tendo dificuldades crescentes para lidar com as cifras cada vez maiores.