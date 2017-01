PIRA Energy: acordo da Opep deve levar preço do petróleo para entre US$50 e US$60

NOVA YORK (Reuters) - A decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de adotar cortes na produção vai ajudar a mover os preços do petróleo em direção a uma faixa entre 50 dólares e 60 dólares por barril, disse a jornalistas nesta quarta-feira o presidente da consultoria PIRA Energy Group, Gary Ross.

A política da Opep mudou com a busca da Arábia Saudita por preços maiores para o petróleo e com uma maior disposição do Irã a aceitar um acordo entre os grandes produtores da commodity.