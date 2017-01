ESTREIA–“A Maldição da Floresta” cria terror a partir de folclore irlandês

Primeiro longa do premiado diretor de curtas de animação Corin Hardy, o filme cria uma atmosfera macabra, que parece uma combinação entre “Sob o Domínio do Medo” e as fantasias do espanhol Guillermo del Toro. O modelo funciona muito bem até a sua metade, quando a sugestão dá espaço ao explícito, quebrando o clima e servindo como pretexto para sanguinolência.