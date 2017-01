Sony retomará plena capacidade na produção de sensores de imagem

KIKUYO-MACHI, Japão (Reuters) - A produção de sensores de imagem da Sony voltará à operar com plena capacidade no período de outubro a março devido a uma recuperação na demanda de smartphones, depois de passar parte do último ano funcionando abaixo de sua capacidade total, afirmou o chefe da subsidiária da fabricante de chips.

"O ambiente de negócios para os nossos clientes está melhorando", disse o presidente da Sony Semiconductor Manufacturing Corp, Yasuhiro Ueda, em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, na fábrica de sensores da Sony na região de Kumamoto, no sul do Japão.

Os sensores foram fundamentais para a recuperação da Sony após anos de perdas decorrentes principalmente da concorrência de preços em eletrônicos para os consumidores. A desaceleração do mercado mundial de smartphones levou a Sony a cortar a produção do sensor pela metade no período de outubro a março do último ano, mas a demanda, desde então reagiu.