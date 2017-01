Furacão Matthew mata quase 900 pessoas no Haiti antes de atingir EUA

PORTO PRÍNCIPE, Haiti/DAYTONA BEACH, EUA (Reuters) - O furacão Matthew matou quase 900 pessoas e deslocou dezenas de milhares no Haiti antes de ir rumo ao norte neste sábado, a pouca distância do litoral sudeste dos Estados Unidos, onde provocou grandes enchentes e queda de energia generalizada.

O número de mortes no Haiti, o país mais pobre das Américas, saltou para pelo menos 877 na sexta-feira à medida que as informações chegavam aos poucos das áreas remotas que foram isoladas pela tempestade, de acordo com uma contagem da Reuters baseada em cifras das autoridades.

O Matthew fez estragos na península ocidental do Haiti na terça-feira com seus ventos de 233 quilômetros por hora e chuva torrencial. Cerca de 61.500 pessoas estão em abrigos, disseram autoridades, desde que a tempestade lançou o mar contra frágeis vilarejos costeiros, alguns dos quais só estão sendo contatados agora.

"As pessoas vieram retirar os destroços, e depois vimos minha esposa, que havia morrido no mesmo local", contou Jean-Donald ao lado da filha, que gritava "mamãe".

Como as redes de celular não estão funcionando e as estradas estão inundadas, o socorro tem demorado para alcançar as áreas mais atingidas do país. O alimento está escasso e no mínimo sete pessoas morreram de cólera, provavelmente por terem bebido água misturada com esgoto.