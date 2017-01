Chinesa Three Gorges compra ativos da Duke Energy no Brasil por US$1,2 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica chinesa Three Gorges Corporation fechou contrato para a compra por cerca de 1,2 bilhão de dólares dos ativos da norte-americana Duke Energy no Brasil, que incluem cerca de 2 gigawatts em hidrelétricas no Estado de São Paulo, informou a Duke Energy nesta segunda-feira.

A transação é mais um passo dos chineses para ampliar sua já relevante atuação no setor elétrico brasileiro, onde a própria Three Gorges já está entre as líderes em capacidade instalada, enquanto sua compatriota State Grid fechou no último mês a compra da líder privada de mercado, CPFL Energia.

A Duke Energy informou que o negócio envolve cerca de 10,80 dólares por ação, valor a ser ajustado na data de fechamento da transação de acordo com o capital de giro líquido e o endividamento da companhia, além do resultado de uma ação judicial. Além do valor pago em dinheiro, a Three Gorges irá assumir dívidas.

Segundo a Duke Energy, a transação envolverá ainda a realização de uma oferta pública de aquisição (OPA) para que a Three Gorges compre as ações da Duke em circulação no mercado brasileiro.

A aquisição também está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A maior empresa de energia elétrica do EUA em capacidade de geração disse ainda que está negociando a venda de seu ativos remanescentes na América Central e na América do Sul.