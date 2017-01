Francesa EDF compra 80% de usinas fotovoltaicas da Canadian Solar em Minas Gerais

A transação soma-se a outros negócios envolvendo ativos de energia no Brasil anunciados nos últimos dias, como a compra de usinas eólicas da Odebrecht pelo Grupo NC, da farmacêutica EMS, na sexta-feira, e de hidrelétricas da norte-americana Duke Energy pela chinesa Three Gorges, na segunda-feira.

As usinas solares da Canadian envolvidas na operação, com um total de 191,5 megawatts-pico (MWp), estão em início de construção e possuem a produção já totalmente comercializada, após terem participado de um leilão promovido pelo governo para a contratação de usinas fotovoltaicas em 2015.

As empresas não revelaram o valor do negócio.

O complexo deverá iniciar a operação comercial no terceiro trimestre de 2017, com placas solares fornecidas pela própria Canadian Solar, que anunciou recentemente a abertura de uma unidade de módulos fotovoltaicos no Brasil.