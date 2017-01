Empresa de tecnologia de ensino a distância Gestum compra produtora de simuladores e jogos Oniria

"Elementos de jogos e simuladores virtuais, são nossas grandes apostas, já que o futuro para as áreas de recursos humanos das empresas será utilizar essas ferramentas para treinamentos, as quais possibilitam situações lúdicas e semelhantes a casos reais de forma ágil”, disse à Reuters o fundador e presidente da Gestum, Cesar Braga.

A Warehouse tem como conselheiros Marcelo Lacerda, um dos pioneiros da internet no Brasil e fundador do portal ZAZ, vendido ao grupo Telefónica; e Sylvio de Barros, fundador do portal automotivo Webmotors. Já a Spectra tem na equipe Ricardo Kanitz, executivo com passagem pela GP Investments.