Resultado de 3o tri da Alcoa decepciona e ações despencam

(Reuters) - A companhia de metais Alcoa divulgou nesta terça-feira lucro trimestral maior apoiado em medidas de corte de custos e menores provisões tributárias, mas os resultados ficaram abaixo do esperado pelo mercado e as ações da empresa norte-americana recuavam 10 por cento.

O aumento do lucro da Alcoa veio apesar de receita menor, com a empresa reduzindo atividade ou interrompendo operações de usinas tradicionais e enfrentando queda nos preços. As receitas caíram em áreas que atendem as indústrias automotiva e aeroespacial, algo que a Alcoa afirmou que deve-se em parte a atrasos na entrega de aviões e pressões de preço.