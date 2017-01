Carros elétricos podem dominar vias nas cidades ricas em 2030

Os veículos elétricos estão se tornando cada vez mais comuns. Para ajudar a diminuir as prejudiciais emissões de gases do efeito estufa, os governos estão tentando encorajar o seu uso através de subsídios e isenções fiscais e introduzindo zonas de baixas emissões.

Os custos da tecnologia também estão caindo rapidamente. O custo de um pacote de baterias de íons de lítio caiu 65 por cento em 2015, para cerca de 350 dólares por kilowatt hora, ante 1.000 dólares/kwh em 2010 e deve ficar abaixo dos 100 dólares/kwh na próxima década, mostrou um relatório do McKinsey & Co e Bloomberg New Energy Finance (BNEF).