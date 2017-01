Tarifas de energia tendem a cair no Sudeste e Centro-Oeste, diz Aneel

Por Leonardo Goy

BRASÍLIA (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira reduções acentuadas de tarifas em grandes distribuidoras de energia do Sudeste e Centro-Oeste do país, inaugurando uma tendência declinante paras as contas de luz nessas regiões, segundo o diretor da reguladora André Pepitone.

"É uma tendência das distribuidoras das regiões Sudeste e Centro-Oeste", afirmou ele, quando votava a redução média de 9,53 por cento nas tarifas da goiana Celg-D, empresa controlada pela Eletrobras, que será oferecida em leilão pelo governo em novembro.

Além da Celg, a Aneel aprovou nesta mesma terça-feira outras substanciais reduções em tarifas de empresas paulistas, em atualização tarifária anual.

A CPFL Piratininga, do grupo CPFL, terá uma redução média de suas tarifas de 24,18 por cento, enquanto a Bandeirante Energia, do grupo EDP, terá uma queda média de 23,53 em suas contas de luz.

Segundo o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, há uma tendência de queda de tarifa nas duas regiões por conta de uma combinação de fatores que inclui a redução do preço da energia, em dólares, de Itaipu, junto com a queda do dólar, aliada ao fato de que, neste ano, o montante a ser recolhido a título de Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) é inferior ao que foi cobrado em 2015.

Essas duas contas, a do encargo e a de Itaipu, influenciam particularmente no Sudeste e Centro-Oeste do país.

Em fevereiro deste ano, a Aneel aprovou um orçamento de 12,947 bilhões de reais para a CDE, valor 31,5 por cento inferior ao recolhido em 2015 --os valores da CDE são repassados a programas de subsídios a consumidores de baixa renda e projetos de universalização de energia, entre outros.