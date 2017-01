Britânica Vodafone entra no mercado iraniano

LONDRES (Reuters) - A Vodafone acertou uma parceira com a companhia de internet iraniana HiWeb para ajudar a modernizar sua rede, informaram as empresas nesta terça-feira, tornando a companhia britânica a mais recente empresa ocidental a entrar no Irã após suspensão de sanções.

Muitas companhias europeias buscam capitalizar com a abertura da segunda maior economia da região desde que as sanções norte-americanas foram suspensas em 16 de janeiro, após o Irã concordar em restringir seu programa nuclear.

A rival francesa da Vodafone, Orange, informou no final de agosto que está em negociações com a Mobile Telecommunication Company of Iran, a maior operadora móvel do país.