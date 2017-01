Bovespa sobe 1,73% e fecha na máxima desde abril de 2012

Por Flavia Bohone

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista manteve o bom humor nesta terça-feira, com seu principal índice alcançando a maior pontuação desde abril de 2012, em meio ao cenário internacional mais positivo e com as ações da Petrobras entre os destaques de alta, após avanços no processo de desinvestimentos da estatal.

O Ibovespa fechou em alta de 1,73 por cento, a 63.782 por cento, maior patamar desde 3 de abril de 2012 (64.284 pontos). O volume financeiro foi de 9,9 bilhões de reais, acima da média diária para o mês até a véspera, de 9,3 bilhões de reais.

Wall Street fechou em alta, impulsionado por resultados corporativos melhores que o esperado, com o S&P 500 subindo 0,62 por cento. O otimismo no exterior somou-se ao bom humor que tem dado o tom na bolsa paulista nas últimas semanas, em meio às perspectivas positivas com a cena política.

Localmente, o mercado segue à espera da decisão do Banco Central sobre a taxa básica de juros, na quarta-feira, com apostas amplas no corte da Selic neste encontro.

DESTAQUES