Duas dezenas de rebeldes do ELN se rendem na Colômbia

BOGOTÁ (Reuters) - Duas dezenas de combatentes do grupo rebelde de esquerda ELN se entregaram de forma voluntária à Marinha colombiana, disseram os militares nesta terça-feira, num sinal de que o grupo pode estar perdendo força, à medida que se prepara para iniciar negociações de paz com o governo.

O Exército de Libertação Nacional (ELN) vai iniciar negociações com o governo do presidente Juan Manuel Santos em 27 de outubro numa tentativa de terminar com mais de 52 anos de guerra.

Os rebeldes da Frente de Resistência Cimarrón, no noroeste da província de Choco, entregaram as armas e munição na segunda-feira, disse o general Juan Pablo Rodríguez num comunicado.

Apesar de mais de dois anos de negociações que vão e voltam com o governo, o ELN, que conta com 2.000 homens, se manteve ativo, sequestrando e atacando instalações de petróleo.

Santos tem apostado o seu legado no término das guerras do país com o ELN e com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).