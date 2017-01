Atriz Shailene Woodley se diz inocente após protesto contra oleoduto

(Reuters) - A atriz Shailene Woodley se declarou inocente na quarta-feira de acusações derivadas de sua muito comentada prisão com 27 outras pessoas enquanto protestava contra a construção do oleoduto Dakota Access, como revelam documentos legais.

A estrela de 24 anos não compareceu à curta audiência na Corte Distrital do condado de Morton, no Estado norte-americano de Dakota do Norte, onde seu advogado apresentou os argumentos às acusações de delito de invasão e envolvimento em tumulto, de acordo com os documentos.