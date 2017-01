Preço spot da energia subiria 40% com mudanças em estudo no governo, diz Safira

O Ministério de Minas e Energia informou na quarta-feira que irá propor novos valores para o custo de déficit utilizado no cálculo do PLD, o que entraria em vigor em janeiro; também deverão mudar os parâmetros que definem a aversão a risco na definição dos preços, a partir de maio.

O preço spot é utilizado no mercado de curto prazo de energia elétrica, mas influencia as cotações de contratos no mercado livre de eletricidade, onde geradores e comercializadores negociam contratos diretamente com grandes consumidores, como indústrias.