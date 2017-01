Presidente da Petrobras diz que empresa está em trajetória de recuperação

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras está em rota de recuperação, disse nesta segunda-feira o presidente da estatal, Pedro Parente, na abertura de conferência internacional do setor Rio Oil & Gas.

No outro front, o governo federal tem apoiado projetos como o que retira a obrigatoriedade de a Petrobras ser operadora única do pré-sal, cujo texto base foi aprovado recentemente na Câmara.

Na abertura do mesmo evento, o ministro de Minas de Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou ter convicção de que os anúncios feitos pelo governo irão contribuir para a retomada do setor de petróleo no país.