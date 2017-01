Diretor da Prumo Logística é indicado como novo diretor-geral da ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O atual diretor de Projetos de Óleo & Gás Prumo Logística, Décio Oddone, será indicado nesta segunda-feira para ocupar o cargo de diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), disse o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, durante a abertura da Rio Oil & Gas, evento internacional do setor.

Oddone deverá ocupar o cargo de Magda Chambriard, que deixará o posto em breve, com o fim de seu mandato em novembro.

Segundo biografia no site da Prumo, Oddone construiu a sua carreira na Petrobras, onde esteve por 30 anos ocupando diversos cargos executivos no Brasil, Bolívia, Argentina, Angola e Líbia.

Foi presidente da Petrobras Bolívia entre 1999 e 2004, época em que esteve à frente da implantação da infraestrutura necessária para exportação de gás para o Brasil através do Gasbol (Gasoduto Bolívia-Brasil).

O executivo da Prumo é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em Engenharia de Petróleo pela Petrobras.