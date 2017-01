Primeiro acordo entre Petrobras e Total após memorando pode sair ainda este ano

O executivo da empresa brasileira explicou que o memorando assinado com a Total prevê a possibilidade de negociação de ativos na área de exploração e produção no Brasil e no exterior, "dependendo do foco de interesse das empresas".

No exterior, as companhias são parceiras no campo deChinook, no Golfo do México nos EUA, no campo de águas profundasAkpo, na Nigéria, e nos campos de gás de San Alberto e SanAntonio/Itau, na Bolívia, além de serem sócias no gasodutoBolívia-Brasil. Continuação...