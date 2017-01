Acidente em atração do maior parque temático da Austrália deixa 4 mortos

Por Colin Packham e Jonathan Barrett

SYDNEY (Reuters) - Quatro pessoas morreram nesta terça-feira durante um passeio em um rio no maior parque temático da Austrália, informou a polícia, depois que um mau funcionamento atirou duas das vítimas para fora de um carrinho e prendeu as duas outras em seu interior na atração aparentemente inofensiva.

A tragédia no Thunder River Rapids Ride do Dreamworld, na Costa Dourada, a principal região turística do Estado de Queensland, no nordeste australiano, foi um dos acidentes mais sérios da história em parques temáticos.

"Um dos passeios teve um mau funcionamento, fazendo com que duas pessoas fossem ejetadas do carrinho, e as outras duas ficaram presas dentro", disse Gavin Fuller, autoridade de Queensland, a repórteres.

Os quatro mortos tinham idades que variavam entre 30 e 40 anos, e não ficou claro de imediato se eram locais ou turistas, disse a polícia.

As ações da proprietária e operadora do parque, a Ardent Leisure Group, caíram 7 por centos na última hora do pregão após o incidente, tendo apresentado pouca alteração durante a maior parte do dia.

"O Dreamworld ficará fechado até amanhã em sinal de respeito pelas vítimas e suas famílias", informou a Ardent em um comunicado, acrescentando que está trabalhando com serviços de emergência para determinar o que aconteceu.