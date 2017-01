Investimento em tecnologia está migrando de dispositivos para softwares e serviços--estudo

FRANKFURT (Reuters) - Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento das maiores empresas do mundo estão crescendo em serviços e softwares, mas diminuindo rapidamente para produtos físicos, mostrou um estudo anual da empresa de consultoria Strategy, da PwC.

O estudo reflete as atuais prioridades de investimento das mil maiores empresas da América do Norte, Japão, Europa e China e o resto do mundo, mas também mostra como muitas empresas avaliarão seus planos de crescimento futuro.