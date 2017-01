ANP vê 2,2 bi barris de óleo "in situ" na parte de Carcará que vai a leilão

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A parcela do prospecto de petróleo de Carcará, no pré-sal da Bacia de Santos, que será licitada no 2º leilão de Partilha em 2017, tem 2,2 bilhões de barris de petróleo "in situ", o que indica uma reserva gigante, na avaliação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).