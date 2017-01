Ibama pode avaliar nesta semana despacho sobre plataforma atrasada da Petrobras

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A presidência do Ibama recebe nesta semana documentação para aprovar ou não a licença de operação da plataforma Cidade de Caraguatatuba, da Petrobras, do campo de Lapa, no pré-sal da Bacia de Santos, afirmou nesta quarta-feira a diretora de licenciamento do órgão ambiental, Rose Mirian Hofmann.