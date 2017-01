Diretor da Petrobras avalia que não há motivo para greve este ano

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Não haverá espaço neste ano para uma greve de trabalhadores na Petrobras, na avaliação do diretor de Recursos Humanos, SMS e Serviços da companhia, Hugo Repsold, ainda que os sindicatos não estejam satisfeitos com a proposta salarial da estatal.

No ano passado, os funcionários realizaram a maior greve da Petrobras em 20 anos, com impacto importante na produção de petróleo.

Na semana passada a empresa apresentou uma segunda proposta aos funcionários, após a primeira ter sido rejeitada em assembleias, com um reajuste salarial mais alto, mas ainda abaixo da inflação do ano anterior, em momento em que a Petrobras busca recuperar suas finanças.

"Aguardamos uma posição do sindicato e eles ficaram de se reunir, consultar as base e darem um retorno no que pode avançar ou não. Mas vejo com otimismo e há um intersecção e acho que vamos convergir", afirmou.