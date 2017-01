Três halterofilistas do Cazaquistão perdem medalhas de ouro de Londres 2012 por doping

ZURIQUE (Reuters) - Três levantadoras de peso do Cazaquistão perderam as medalhas de ouro que conquistaram na Olimpíada de Londres 2012 por terem sido flagradas por doping em novos exames de amostras armazenadas desde os Jogos, informou o Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta quinta-feira.

As três são Zulfiya Chinshanlo, da categoria de 53kg, Maiya Maneza, da categoria 63kg, e Svetlana Podobedova, que competiu na categoria 75kg.

Um total de 98 amostrar deram resultado positivo para substâncias proibidas nos reexames dos Jogos de 2008 e 2012. O COI se empenhou em acabar com as fraudes e impedir tais ocorrências na Olimpíada do Rio de Janeiro deste ano.