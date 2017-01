Exército do Iraque mira local de supostas execuções do Estado Islâmico ao sul de Mosul

Por Babak Dehghanpisheh e Stephen Kalin

SUL DE MOSUL, Iraque (Reuters) - O Exército do Iraque estava tentando chegar nesta quinta-feira a uma localidade ao sul de Mosul onde o Estado Islâmico supostamente executou dezenas de pessoas para amedrontar a população e desestimular qualquer apoio à ofensiva liderada pelos EUA contra o último bastião urbano dos jihadistas no país.

Depois de 11 dias do que se espera ser a maior operação terrestre no Iraque desde a invasão encabeçada pelos Estados Unidos em 2003, unidades do Exército e da polícia federal estavam combatendo atiradores de elite e carros-bomba ao sul de Hammam al-Alil, local das supostas execuções situado nos arredores de Mosul, disse um porta-voz militar iraquiano.

Os militantes mataram dezenas de prisioneiros a tiros na localidade, a maioria deles ex-integrantes da polícia e do Exército do Iraque levados de vilarejos que o grupo foi obrigado a abandonar diante do avanço das tropas, afirmaram autoridades da região na quarta-feira.

As execuções tinham como objetivo "aterrorizar os outros, aqueles que estão em Mosul em particular", e também dar cabo dos prisioneiros, disse Abdul Rahman al-Waggaa, membro do conselho provincial de Nínive. Algumas das famílias dos executados também estão detidas em Hammam al-Alil, disse.

Na terça-feira, o porta-voz de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) Rupert Colville disse haver relatos de que combatentes do Estado Islâmico mataram dezenas de pessoas nas cercanias de Mosul na semana passada.

Um correspondente da Reuters se encontrou com familiares de reféns ao sul de Mosul. Um deles é um policial que voltou para ver a família que havia deixado para trás quando seu vilarejo foi tomado pelos militantes dois anos atrás.

"Temo que eles continuem retirando-os de vilarejo em vilarejo até chegarem a Mosul. Depois eles irão desaparecer", disse, pedindo para não ser identificado para proteger parentes ainda nas mãos dos jihadistas.