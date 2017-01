Maior parque marinho do mundo é criado no oceano Antártico

SYDNEY (Reuters) - Vinte e quatro países e a União Europeia concordaram nesta sexta-feira em criar o maior parque marinho do mundo no oceano Antártico, cobrindo uma área imensa de 1,55 milhão de quilômetros quadrados de oceano.

A Comissão para a Conservação dos Recursos da Vida Marinha Antártica, que se reuniu em Hobart, na Austrália, disse que o parque marinho do mar de Ross será protegido da pesca comercial durante 35 anos.

O mar de Ross é visto como um dos oceanos ecologicamente mais importantes do mundo. O santuário irá abranger mais de 12 por cento do Antártico, que abriga mais de 10 mil espécies, inclusive a maioria dos pinguins, baleias, aves marinhas, lulas-colossais e merluzas-negras antárticas do planeta.