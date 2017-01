Pinguim fugitivo é localizado vivo na Baía de Tóquio

Muitos temiam pelo destino do jovem pinguim de Humboldt, mas ele apareceu num vídeo a vários quilômetros do local do desaparecimento. Em março, ele escalou um paredão rochoso de 4 metros, se esgueirou pela cerca de arame farpado e fugiu pela zona portuária da capital japonesa.

"Dá para ver que ele tem o mesmo anel na nadadeira e os mesmos traços faciais", disse Kazuhiro Sakamoto, subdiretor do Parque da Vida Marinha de Tóquio, ao ver o vídeo gravado no começo deste mês pela Guarda Costeira.

Nos dias subsequentes à fuga, o aquário lançou uma campanha pedindo pistas para a localização do bicho, e despachou cuidadores para procurá-lo na área. Centenas de pessoas relataram ter visto o 337, até no oeste do Japão, mas Sakamoto disse que provavelmente elas confundiram biguás com pinguins. Acredita-se que apenas cerca de 30 notificações fossem autênticas.