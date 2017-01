Óleo não foi encontrado no mar do ES, diz Petrobras

RIO DE JANEIRO, 17 Mai (Reuters) - A Petrobras informou na noite desta quinta-feira que não encontrou mancha de óleo nas proximidades da plataforma P-57 e que todas suas unidades no litoral do Espírito Santo "operam dentro da normalidade".

O comunicado foi feito logo após a ANP (Agência Nacional do Petróleo), órgão regulador do setor, informar que não havia registrado nenhuma mancha, depois de um voo que realizou na região em conjunto com a Marinha Brasileira.