Coreia do Sul suspenderá importação de petróleo do Irã

Por Meeyoung Cho e Ju-min Park

SEUL, 21 Mai (Reuters) - A Coreia do Sul vai efetivamente se tornar o primeiro dos principais clientes asiáticos do Irã a suspender as compras de petróleo a partir de 1o de julho, quando a proibição de seguros da União Europeia vai evitar novas importações.

A maior da refinaria da Coreia do Sul a SK Energy vai parar a importação de petróleo iraniano após a proibição entrar em vigor, disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto nesta segunda-feira.

No mês passado, fontes da indústria disseram que a única outra refinaria sul-coreana que compra petróleo iraniano, a Hyundai Oil Bank, pararia de importar a partir de junho.

O Irã exporta a maioria de seus 2,2 milhões de barris de petróleo por dia para a Ásia, onde estão quatro de seus maiores compradores: China, Índia, Japão e Coreia do Sul.

As sanções dos EUA e da União Europeia (UE) com vistas a travar o programa nuclear iraniano, reduzindo as receitas do país com petróleo, tornaram as compras difíceis.

A proibição iminente da UE de oferecer seguro para remessas brutas iranianas até agora provou ser um dissuasor eficaz, com todos os clientes asiáticos do Irã tendo dificuldades para garantir cobertura aos negócios.

As fontes não quiseram ser identificadas porque não estavam autorizadas a falar à mídia sobre o assunto, o qual o governo coreano considera politicamente sensível.