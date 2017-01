SAIBA MAIS-Governo anuncia medidas de estímulo à economia

BRASÍLIA, 21 Mai (Reuters) - O governo anunciou nesta segunda-feira uma série de medidas para estimular o crescimento econômico, por meio do setor automotivo e de bens de capital, além de crédito para pessoas físicas.

"O resultado esperado dessas medidas é reduzir o custo do investimento. Queremos reduzir o preço dos veículos ao consumidor a partir de preços menores e custos menores para garantir o crescimento econômico num momento de crise", afirmou o ministro.

O pacote tem uma desoneração fiscal no valor de 2,1 bilhões de reais até agosto de 2012, além de pouco mais de 600 milhões de reais com equalização de juros menores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).