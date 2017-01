Mantega: crescimento econômico começou em maio

"O crescimento do primeiro trimestre veio aquém do que esperávamos. Continuamos trabalhando com a certeza de que a economia vai crescer, talvez não os 4,5 por cento (projetados antes)", afirmou ele. "Esse crescimento começa em maio e todas as medidas tomadas vão surtindo efeito."

Mantega, qua participa de audiência pública no Congresso Nacional para discutir as novas regras para o rendimento da poupança, disse que, mesmo com as medidas já adotadas pelo governo para estimular a economia brasileira, a inadimplência no país não fugirár do controle.