Petróleo cai abaixo de US$109 por avanço em negociação com Irã

"(Uma) decisão foi feita para concluir e assinar o acordo... eu posso dizer que será assinado em breve", disse Yukiya Amano, diretor geral da Agência de Energia Atômica (AIEA), a jornalistas após voltar de Teerã, onde aconteceram as negociações com autoridades iranianas.

Grandes potências vão se reunir com o Irã na quarta-feira, em Bagdá, para discutir seu programa nuclear, mas as tensões com o Ocidente continuam altas, com o Senado norte-americano tendo aprovado um pacote com novas sanções econômicas para o setor de petróleo iraniano na segunda-feira.