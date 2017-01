Localiza: redução do IPI não tem efeito sobre caixa da companhia

RIO DE JANEIRO, 22 Mai (Reuters) - A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para automóveis anunciadas na segunda-feira pelo governo não tem impacto sobre o caixa da Localiza, afirmou nesta terça-feira o diretor financeiro e de Relações com Investidores da companhia, Roberto Mendes.

Na segunda, o governo anunciou medidas para estimular o crescimento da economia doméstica, entre elas a redução do IPI sobre veículos. Os modelos mais beneficiados são os com motor de 1 mil cilindradas, que terão o imposto reduzido de 7 por cento para zero, dentro do regime automotivo, até 31 de agosto.