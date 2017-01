Primeiro voo comercial ao espaço cala críticos

CABO CANAVERAL, Estados Unidos, 23 Mai (Reuters) - A primeira nave espacial comercial da história se aproximou nesta quarta-feira da Estação Espacial Internacional, num importante teste para o polêmico programa destinado a reduzir o papel do governo dos Estados Unidos nos voos espaciais tripulados.

A empresa Space Exploration Technologies, ou SpaceX, colocou em órbita na terça-feira sua cápsula de carga Dragon, que decolou da Base Aérea de Cabo Canaveral a bordo do foguete Falcon, num voo de teste com direção à estação.

A Dragon deve passar diante do complexo orbital pela primeira vez na quinta-feira, e a expectativa é de que atraque na sexta, após diversos testes -inclusive um em que os tripulantes da estação tentarão comandar a cápsula diretamente.

A nave leva cerca de 550 quilos de alimentos, água, roupas e outros suprimentos para os astronautas. Ela deve partir da estação trazendo equipamentos, no dia 31, com previsão de cair no mar, perto da Califórnia, quatro horas e meia depois.