UE pede que Grécia fique no euro mas se prepara para eventual saída

BRUXELAS, 23 Mai (Reuters) - Líderes da União Europeia, aconselhados por assessores a preparar planos de contingência em caso de a Grécia decidir abandonar a zona do euro, instaram o país a manter os planos de austeridade e completar as reformas exigidas pelo programa de resgate internacional.

Depois de quase seis horas de diálogo durante um jantar informal, líderes disseram que estavam comprometidos com a permanência da Grécia na zona do euro, mas que o país tem de manter a sua parte no acordo, um compromisso que custará caro para os gregos.

Três autoridades disseram à Reuters que as instruções para ter um plano na manga se a Grécia deixar o euro já foi acordado na segunda-feira durante uma teleconferência do Grupo de Trabalho do Eurogrupo, formado por especialistas que trabalham para os ministros das Finanças da zona do euro.