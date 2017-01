China sofre novos atrasos com seu 1o jato de passageiros

PEQUIM, 24 Mai (Reuters) - O primeiro jato de passageiros da China, o ARJ21, com capacidade para 90 assentos, provavelmente não vai conseguir obter aprovação regulatória antes de 2013, afirmou um executivo nesta quinta-feira, o que coloca o programa cerca de cinco anos atrás do cronograma original para obter certificação.

Tian Min, vice-presidente financeiro da estatal Commercial Aircraft Corp of China (Comac), que está desenvolvendo ambas aeronaves, informou que a certificação final do ARJ21 por autoridades chinesas foi postergada para 2013 ante o conograma original de conclusão em 2008.

Tian, falando durante uma conferência em Pequim, não comentou detalhes quando perguntado sobre as razões do atraso, afirmando simplesmente: "É um processo."

O jato regional ARJ21 tem alcance de 2 mil milhas e é voltado a mercados médios e vai competir com modelos da Embraer e da canadense Bombardier. Observadores da indústria, incluindo executivos de fornecedores de tecnologia à Comac, afirmaram que qualquer atraso no ARJ21 provavelmente vai interromper o programa do C919 também.