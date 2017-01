Nadal pega chave favorável no Aberto da França

PARIS, 25 Mai (Reuters) - O hexacampeão Rafael Nadal terá um caminho suave até a final do Aberto da França, enquanto na outra metade da tabela o cabeça-de-chave Novak Djokovic pode pegar Roger Federer na semifinal.

O espanhol, segundo cabeça-de-chave, poderá fazer a semifinal contra o britânico Andy Murray. Depois de um tropeço no saibro azul do Masters de Madri, Nadal parece ter recuperado sua boa forma nesse piso no torneio deste mês em Roma.