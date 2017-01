Construída sob protestos, Golden Gate completa 75 anos

SÃO FRANCISCO, 27 Mai (Reuters) - A ponte Golden Gate, um projeto legendário realizado contra todas as probabilidades e perigos, foi inaugurada 75 anos atrás num domingo, em meio a protestos veementes e ao custo de 11 vidas.

Uma das mais admiradas e surpreendentes maravilhas do mundo feitas pelo homem, a ponte enfeitou milhões de cartões postais e já apareceu em um número incontável de filmes, mas no começo não foi recebida de braços abertos.

Operadores de balsas e ambientalistas se opuseram ao projeto e muitos engenheiros duvidaram que pudesse ser construída tão ousada estrutura sobre um estreito traiçoeiro no Oceano Pacífico. Os militares temiam que o colapso da Golden Gate pudesse bloquear o acesso à baía de San Francisco em tempo de guerra.

Kevin Starr, autor de "Golden Gate: The Life and Times of America's Greatest Bridge", disse que em quase uma década foram 2 mil ações na Justiça relacionadas à ponte.