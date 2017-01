Ferrero e Del Potro chegam à 2ª rodada de Roland Garros

PARIS (Reuters) - O ex-campeão Juan Carlos Ferrero decepcionou a plateia, enquanto Juan Martin del Potro superou uma lesão no joelho, e ambos foram para a segunda rodada de Roland Garros neste domingo, primeiro e tranquilo dia do torneio.

Ferrero derrotou Jonathan Dasnieres de Veigy, talento local e estreante na competição, em 6-1, 6-4 e 6-3. O francês de 25 anos, saudado com entusiasmo pelos torcedores, precisou ser atendido duas vezes para tratar do braço e salvou dois match points até bater um forehand muito longo no terceiro.

"Quando entro em quadra não penso se sou jovem ou velho, só tento jogar bem", declarou o número 44 do mundo e vencedor do Aberto da França em 2003 em uma coletiva de imprensa.

O argentino Del Potro, nono cabeça de chave e campeão do Aberto dos EUA em 2009, recebeu tratamento no joelho esquerdo no final do segundo set, mas batalhou e derrotou o espanhol Albert Montanes.