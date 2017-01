Tsonga e Mahut fazem a alegria dos franceses em Roland Garros

PARIS, 27 Mai (Reuters) - Jo-Wilfried Tsonga fez a alegria dos torcedores franceses em Paris se recuperando de um primeiro set perdido e chegando à segunda rodada de Roland Garros neste domingo.

Minutos depois, Nicolas Mahut duplicou o regozijo da torcida local ao se juntar a seu compatriota na fase seguinte derrotando o norte-americano Andy Roddick em quatro sets.

Tsonga, número cinco do mundo e mais bem ranqueado do primeiro dia do torneio, bateu o russo Andrey Kuznetsov em 1-6, 6-3, 6-2 e 6-4, despertando após um início lento e conquistando uma ovação de pé no final.

Mahut, derrotado oito vezes na primeira rodada do Aberto da França antes deste ano, parecia novamente vulnerável quando perdeu o terceiro set após ter enfaixado o joelho esquerdo, mas reagiu e venceu a partida em parciais de 6-3, 6-3, 4-6 e 6-2.

O argentino Juan Martin del Potro também superou uma contusão no joelho para derrotar o espanhol Albert Montanes em 6-,2 6-7, 6-2 e 6-1.

Del Potro, nono cabeça de chave que conquistou o Aberto de Estoril no saibro três semanas atrás, disse que os problemas com o joelho começaram após sua semifinal no Aberto de Madri há uma quinzena.

“Ainda estou trabalhando com o fisio(terapeuta) todo dia, tentando me recuperar", afirmou o campeão do Aberto dos EUA de 2009 em coletiva de imprensa.

“Estou feliz de ter passado - terei dois dias para trabalhar no meu joelho, então tenho tempo para me recuperar e estar em boa forma para a próxima partida".