Indústria paulista recua 0,3% em abril--Fiesp

SÃO PAULO, 29 Mai (Reuters) - O Índice de Atividade da Indústria (INA) caiu 0,3 por cento em abril frente ao mês anterior, com ajuste sazonal, informou a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) nesta terça-feira.

O INA, que mede o comportamento da indústria paulista, registrou ainda, na comparação sem ajuste, recuo de 5,2 por cento no período, com baixa de 5,1 por cento em relação a abril de 2011. No acumulado em 12 meses, o indicador apresentou perda de 2,2 por cento.